В Подмосковье объяснят, как направить данные об объектах недвижимости в налоговую

30 октября в Управлении Росреестра по Московской области состоится «телефонная линия», посвященная вопросам направления актуальных сведений об объектах недвижимости в Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области (УФНС). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00.

В процессе проведения телефонной линии специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН проконсультируют жителей Подмосковья по следующим вопросам:

отображение актуальных сведений об объектах недвижимости в личном кабинете Росреестра и личном кабинете налогоплательщика;

на что обратить внимание при получении уведомления УФНС об исчислении налога на недвижимость;

наличие в налоговом уведомлении, направленных УФНС, сведений о дублирующих объектах недвижимости;

направление актуальных сведений об объектах недвижимости в УФНС;

куда необходимо обратиться для исправления расхождений в сведениях об объектах недвижимости, а также в случае если в налоговом уведомлении содержатся сведения о не принадлежащем вам объекте недвижимости и если сведения о принадлежащем вам объекте недвижимости отсутствуют в налоговом уведомлении и др.

Звонки принимаются по телефону: 8(495)223-45-41.

«Управление ведет активную работу, направленную на популяризацию электронных услуг в сфере недвижимости. В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован. Совместная работа ведомств повысит качество администрирования налоговых платежей и достоверность сведений информационных ресурсов», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

Управление Росреестра по Московской области напоминает о возможности проверки сведений о зарегистрированных правах, правильности отражения характеристик объекта недвижимости в информационных ресурсах Росреестра в режиме «online» в Личном кабинете правообладателя или посредством обращения к электронному сервису «Справочная информация по объектам недвижимости», размещенных на сайте Росреестра.