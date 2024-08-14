В Подмосковье на учетно-регистрационные действия поступило свыше 178 тыс заявлений

На территории Московской области за июль 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило более 178 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На регистрацию ипотеки подано более 12 тысяч заявлений, из которых 92% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых 95% — в электронном виде.

С каждым годом доля электронных услуг Росреестра неуклонно растет. Заявители все чаще пользуются дистанционным оформлением документов, экономя свое время и финансы.

«Росреестр уделяет особое внимание электронным услугам, обеспечивая бесперебойное функционирование сервисов в целях экономии времени наших клиентов. Благодаря системной работе по переводу сделок в цифровой формат, а также сотрудничеству с крупными банками и застройщиками услуги ведомства становятся понятными и удобными для людей, а их популярность растет. Росреестр продолжает оказывать государственные услуги в штатном режиме. Все электронные сервисы доступны пользователям в личном кабинете на официальном сайте ведомства», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.