В Подмосковье на трассе М-12 завершают переустройство электросетевых объектов

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области осуществили профвизит на объекты электросетевого хозяйства, расположенные вдоль участка трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь в рамках реализации федерального проекта «Европа — Западный Китай» ведется строительство протяженного участка дороги, и в связи с этим потребовалось выполнить перенос высоковольтных линий.

В ходе визита инспекторы Главгосстройнадзора разъяснили представителям застройщика важные моменты, на которые следует обратить внимание при подготовке к итоговой проверке на объекте.

Работы по переустройству воздушных линий напряжением 110 киловольт осуществляет ПАО «Россети Московский регион». На данный момент строительная готовность объекта достигла 95%. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Протяженность участка, где осуществляется переустройство линий, составляет около одного километра.

Ожидается, что все работы «Россети» завершат в первом квартале 2025 года.

Программа повышения надежности электроснабжения реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.