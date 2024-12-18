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В Подмосковье на торги выставлено 180 объектов с 9 по 13 декабря

На минувшей неделе, с 9 декабря по 13 декабря 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 180 объектов, из которых 123 земельных участка в аренду, 53 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 1 нежилое помещение с земельным участком на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 9,5 соток, расположенный в д. Смолино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 251 750 рублей в год.

В городском округе Химки продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадь которого 8 соток, расположенный в г. Химки. Начальная цена — 6 679 712 руб.

В Орехово-Зуевском городском округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 11 соток, расположенный в д. Рудино. Начальная цена — 1 220 175 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.