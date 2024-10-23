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В Подмосковье на торги выставлено 168 объектов за неделю

С 14 по 18 октября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 168 объектов, из которых 133 земельных участка в аренду, 22 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 11 нежилых помещений на продажу и 1 объект под водопользование в целях использования акватории водного объекта для размещения понтонных сооружений, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Раменском городском округе на правах собственности можно приобрести земельный участок для ведения садоводства, площадью 4 сотки, расположенный в селе Загорново. Начальная цена — 680 566,95 руб.

В городском округе Шатура в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 12 соток, расположенный в деревне Горяновская. Срок аренды 20 лет.

В городском округе Подольск в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 9 соток, расположенный деревне Матвеевское. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 1 793 857 руб. в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.