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В Подмосковье на торги выставлено 118 лотов с 1 по 5 июля

На минувшей неделе с 1 июля по 5 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 118 объектов, из которых 93 земельных участка в аренду, 15 земельных участков на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 5 нежилых зданий с земельным участком в собственность и 4 объекта водопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 8 соток, расположенный в д. Булычево. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 539 535,7 руб./год.

В Рузском городском округе в аренду можно взять земельный участок площадью 9 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в п. Брикет. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 106 508,6 руб./год.

В городском округе Воскресенск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 29 соток, расположенный в с. Ачкасово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 86 21,25 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.