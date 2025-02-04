В Подмосковье на торги выставили свыше 90 новых объектов за неделю

На минувшей неделе, с 27 января по 31 января 2025 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 92 объекта, из которых 71 земельный участок в аренду, 19 земельных участков на продажу, 1 нежилое помещение в аренду и 1 нежилое помещение на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Домодедово в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 10 соток, расположенный в селе Тишково. Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 578 496,25 руб. в год.

В городском округе Коломна продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 12 соток, расположенный в г. Коломна. Начальная цена — 1 122 360 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.