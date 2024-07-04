В Подмосковье на торги выставили 147 лотов за неделю

С 24 июня по 28 июня на торги в Подмосковье было выставлено 147 объектов, из которых 107 земельных участков в аренду, 29 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений в аренду, 4 нежилых помещения в собственность и 2 объекта под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Сергиево-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 13 соток, расположенный в д. Садовниково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 72 594.9 руб/год.

В городском округе Коломна в аренду можно взять земельный участок площадью 400 соток для производственной деятельности, расположенный в д. Холмы. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 1 194 783,78 руб/год.

В Волоколамском городском округе аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 15 соток, расположенный в д. Красиково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 36 912.57 руб/год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал глава региона.