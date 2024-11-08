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В Подмосковье на торгах реализован самый бюджетный участок за 89 тыс рублей

С 28 октября по 2 ноября 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Можайском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 3% и составил 89 470,63 руб./в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.