В Подмосковье на кадастровый учет поставлено 45 многоквартирных домов за декабрь

Управлением Росреестра по Московской области в декабре 2024 года в оперативные сроки поставлено на государственный кадастровый учет 45 многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Лидером по количеству зарегистрированных МКД стал Одинцовский городской округ — 10 МКД на 2 192 квартиры общей площадью более 156 тыс. кв. метров. В Ленинском городском округе поставлено на государственный кадастровый учет — 8 МКД на 4 021 квартиру общей площадью около 279 тыс. кв. метров и в городском округе Домодедово — 5 МКД на 1 363 квартиры площадью более 88 тыс. кв. метров.

Остальные объекты недвижимости расположены в следующих городских округах:

Мытищи — 3 МКД на 248 квартир общей площадью около 17 тыс. кв. метров;

Красногорск — 4 МКД на 824 квартиры общей площадью около 57 тыс. кв. метров;

Пушкинский — 2 МКД на 974 квартиры общей площадью около 103 тыс. кв. метров;

Химки — 2 МКД на 522 квартиры общей площадью более 41 тыс. кв. метров;

Люберцы — 2 МКД на 736 квартир общей площадью более 83 тыс. кв. метров;

Серпухов — 2 МКД на 193 квартиры общей площадью более 15 тыс. кв. метров;

Раменский — 1 МКД на 474 квартиры общей площадью около 34 тыс. кв. метров;

Дмитровский — 1 МКД на 41 квартиру общей площадью более 3 тыс. кв. метров;

Волоколамский — 1 МКД на 98 квартир общей площадью около 7 тыс. кв. метров;

Павлово-Посадский — 1 МКД на 36 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. метров;

Балашиха — 1 МКД на 623 квартиры общей площадью более 38 тыс. кв. метров;

Наро-Фоминский — 1 МКД на 67 квартир общей площадью более 4 тыс. кв. метров;

Щелково — 1 МКД на 296 квартир общей площадью около 19 тыс. кв. метров.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в декабре 2024 года составляет около 950 тыс. квадратных метров и рассчитана на 12 708 квартир, что позволило обеспечить жильем около 13 тыс. семей на территории Московской области.

Постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.