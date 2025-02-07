В Подмосковье на кадастровый учет поставлено 215 многоквартирных домов в 2024 году

По итогам 2024 года в ЕГРН внесены сведения о 215 многоквартирных домах и 123 объектах социального значения. Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда за 2024 года составляет около 5 000 000 квадратных метров и рассчитана на 70 815 квартир, что позволило обеспечить жильем около 80 000 семей на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Уделяется особое внимание кадастровому учету многоквартирных домов и объектов социальной значимости. В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально — значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Кроме того, значительно снизилось количество решений о приостановлении по учетно-регистрационным действиям, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов Подмосковья.

За 2024 год на государственный кадастровый учет поставлено 123 объекта социальной инфраструктуры, из них 57 новых общеобразовательных учебных учреждений, 45 дошкольных учреждений и 21 объект здравоохранения.

Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, соответствуют всем современным стандартам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.