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В Подмосковье на кадастровый учет поставили 15 МКД за июнь этого года

В Подмосковье за июнь 2024 года на кадастровый учет поставлены 15 многоквартирных жилых домов. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в июне текущего года, составляет около 405 тыс. кв. метров. Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья: в ЖК «Ярославский» и ЖК «Катуар» округа Мытищи, в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа, в ЖК «Томилино Парк» округа Люберцы, в ЖК «Пехра» округа Балашиха, в ЖК «Опалиха Парк» округа Красногорск, в ЖК «Новые Котельники» округа Котельники.

Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территорию и улучшить жилищные условия людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.