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В Подмосковье на кадастровый учет поставили 10 многоквартирных домов в августе

За август управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки на государственный кадастровый учет поставлено 10 многоквартирных домов на 4 064 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Новые дома, площадь которых составляет более 237 тыс. кв. метров, введены в эксплуатацию и прошли процедуру постановки на кадастровый учет в следующих городских округах Московской области:

Балашиха — 4 МКД на 1 951 квартиру общей площадью около 113 тыс. кв. метров, из них: 1 МКД в ЖК «Героев», 1 МКД в ЖК «Столичный» и 2 МКД в ЖК «Новгород Павлино»;

Лыткарино — 1 МКД в ЖК «Гармония Парк» на 768 квартир общей площадью около 33 тыс. кв. метров;

Люберцы — 1 МКД в ЖК «Остров» на 684 квартиры общей площадью около 42 тыс. кв. метров

Мытищи — 1 МКД в ЖК «Пироговская Ривьера» на 456 квартир общей площадью более 31 тыс. кв. метров;

Наро-Фоминский округ — 1 МКД в ЖК «Школьный» на 114 квартир общей площадью около 10 тыс. кв. метров;

Орехово-Зуевский округ — 1 МКД в ЖК «Октябрьское поле» на 46 квартир общей площадью около 5 тыс. кв. метров;

Коломна — 1 МКД в ЖК «Подлипки — Город» на 45 квартир общей площадью около 4 тыс. кв. метров.

«Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в августе 2024 года позволит обеспечить жильем более 5 тыс. семей на территории Московской области. Процесс постановки на кадастровый учет включает в себя проверку соответствия построенных объектов всем необходимым требованиям и нормам законодательства, а также внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости. Это обеспечивает правовую защиту интересов собственников жилья и способствует созданию благоприятных условий для развития строительной отрасли для граждан Подмосковья», — отметила заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Евгения Пермякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.