В Подмосковье на аукцион выставлена недвижимость под коммерцию

ДОМ.РФ предлагает инвесторам имущественный комплекс в Пушкинском г.о. Московской области. В составе лота: участок 0,6 га и объект недвижимости площадью 154,4 кв. м. Имущество может быть использовано с коммерческими целями. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Комплекс находится на территории пос. Лесной, в районе ул. Мичурина. Подъезд осуществляется со стороны ул. Школьная. Окружение представлено жилой застройкой, административными объектами, промзоной и лесным массивом. По соседству расположен дом культуры. В пос. Лесной находятся несколько гостевых домов, картинг-центр, социальные объекты, кафе, рестораны и магазины. Ближайшая остановка общественного транспорта «Лесной» — в 300 м. Расстояние до выезда на Ярославское ш. составляет 2,7 км, до ЦКАД — 7 км, до МКАД — 29 км.

ДОМ.РФ принимает активное участие в развитии неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В августе имущественный комплекс на участках общей площадью 12,17 га в Красногорском районе был реализован за 647,4 млн рублей. В апреле имущественный комплекс в Люберцах продали за 30,88 млн рублей. В марте 79,35 га земли в пос. Лесной (Пушкинский район) были переданы инвестору за 624,37 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.