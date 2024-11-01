В Подмосковье модернизировали сервис Градпроработка для повышения качества услуг

В целях повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, в Подмосковье проведена комплексная модернизация сервиса «Градпроработка». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Онлайн-сервис «Градпроработка» реализован Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/, пользователи обратились к нему уже более 9,5 млн раз.

Его главная функция — оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.

«Благодаря модернизации сервис „Градпроработка“ стал многофункциональной онлайн-платформой для всех, кто активно работает в сфере градостроительства и землеустройства в регионе. Сервис является надежным инструментом при сборе исходных данных о территории и оценке ее потенциала в целях перспективного строительства или реконструкции капобъектов, позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей», — прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Функция генерации справки о земельном участке

Новая функция генерации общей справки о земельном участке позволяет получить все необходимые данные о территории в едином файле. Справка включает в себя информацию о расположении, площади, кадастровом номере земельного участка, виде разрешенного использования в соответствии с правоустанавливающими документами, а также сведения о наличии градостроительных ограничений в виде пересечений его границ с зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Новая функция сервиса «Градпроработка» значительно упрощает сбор исходных данных о территории, планируемой к освоению. Справка формируется сервисом посредством кнопки «Печатная форма».

Формирование плана мероприятий для согласования строительства

В случае наличия ограничений по использованию земельного участка в границах тех или иных ЗОУИТ, сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства. В зависимости от характера зоны с особыми условиями использования территории, в плане будут указаны уполномоченные органы или организаций, в которые необходимо обратиться за согласованием, проведением измерений или предоставлением того или иного заключения. Для удобства пользователей в плане указывается способ получения услуги, средний срок ее оказания. Данная функция позволит определить средний срок инвестиционно-строительного цикла планируемого объекта и существенно сэкономит трудозатраты и время заявителей на поиск информации о согласовании строительства или реконструкции.

Расширен функционал загрузки файлов с координатами границ

Модернизация сервиса «Градпроработка» позволила загружать файлы с координатами границ земельного участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, с границами населенных пунктов и территориальных зон, а также с зонами с особыми условиями использования территории. Кроме того, посредством сервиса можно узнать о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования.Для загрузки координат предусмотрено несколько форматов файлов: GeoJSON, CSV, XML и другие, что не ограничивает пользователей в способе получения координат.

Актуализация внешнего вида

Сервис получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей. Навигация стала интуитивно понятной, что существенно упростит процесс взаимодействия с сервисом.

«Специалисты ГБУ МО „Мособлгеотрест“ уделяют значительное внимание доработке сервиса „Градпроработка“ на основании обратной связи, мы адаптируем инструменты ресурса на базе потребностей пользователей», — прокомментировал генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.