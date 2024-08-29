В Подмосковье изменится порядок строительства за границами населенных пунктов

В связи с изменениями в Федеральном законе «О недрах» с 1 сентября 2024 года на этапе согласования строительства объектов на землях вне границ населенных пунктов, можно будет получить сведения онлайн в формате выписки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Данная выписка является одним из обязательных документов для обращения за разрешением на строительство.

В случае, если в выписке будет указано о наличии полезных ископаемых в недрах под участком, застройщику необходимо обратиться за соответствующим согласованием. Согласование строительства на таких земельных участках с 1 сентября будет осуществляться специальной комиссией, образованной министерством экологии и природопользования Московской области.

«С 1 сентября узнать о полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки можно будет самостоятельно в режиме онлайн на федеральном портале. Это значит, что обращение за госуслугой по выдаче заключения федерального агентства по недропользованию посредством регпортала больше не требуется. Ранее срок выдачи такого заключения составлял до 5 рабочих дней, ежегодно за сведениями обращались порядка 7,5 тысяч раз. Оптимизация этой услуги, а точнее ее новый формат сэкономит время застройщиков, реализующих свои объекты на землях, расположенных за границами населенных пунктов», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Подмосковье были завершены работы по оцифровке мест залегания полезных ископаемых, расположенных на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.