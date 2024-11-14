В Подмосковье исправлено свыше 52 тыс реестровых ошибок за 10 месяцев

Для реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» в целях устранения реестровых ошибок в сведениях единого государственного реестра недвижимости управлением Росреестра по Московской области совместно с филиалом ППК «Роскадастр» проводятся работы по определению координат характерных точек границ земельных участков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

За 10 месяцев 2024 года на территории Московской области исправлено более 52 тыс. реестровых ошибок.

Мероприятия по исправлению реестровых ошибок в сведениях ЕГРН на территории Московской области осуществляются без привлечения средств правообладателей объектов недвижимости.

Кроме того, собственники недвижимости могут сами подать заявление об исправлении реестровой ошибки, приложив к нему актуальный межевой или технический план. Сделать это можно, обратившись в ближайший офис МФЦ либо посредством электронных сервисов на сайтах Росреестра и Роскадастра, а также на портале госуслуг.

«Мероприятия по исправлению реестровых ошибок в ЕГРН позволят повысить качество и обеспечить достоверность сведений об объектах недвижимости, а также способствуют формированию полного и точного реестра недвижимости. Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом влияют на экономическую и социальную политику в регионе, обеспечивая защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.