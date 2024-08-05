В Подмосковье исправили реестровые ошибки в отношении 1 716 тыс лесных участков

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 18 749 земельных участках Московской области, отнесенных к категории «земли лесного фонда», и занимающих 2 114 874 га земель. Управление Росреестра по Московской области совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по Московской области продолжают работы по устранению противоречий в сведениях ЕГРН и Государственного лесного реестра (ГЛР). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Необходимо отметить, что при выявлении пересечений земельных участков с лесным фондом заинтересованные лица могут самостоятельно обращаться в офисы приема МФЦ, с соответствующим заявлением (заявление об уточнении границ земельного участка с приложением межевого плана или заявление об исправлении реестровой ошибки).

С момента вступления в силу Закона «О лесной амнистии» (с 11.08.2017) в управление поступило 12 535 заявлений от правообладателей об осуществлении учетно-регистрационных действий, попадающих под применение статьи 60.2 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН в отношении 1 716 лесных участках.

«На территории Московской области продолжаются работы по формированию полного и точного реестра недвижимости. Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости, в том числе в рамках создания Национальной системы пространственных данных. Закон о лесной амнистии направлен на защиту имущественных прав собственников, чьи участки земли оказались в лесном фонде, а также устранение взаимоисключающего характера сведений ЕГРН и ГЛР», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.