В Подмосковье ИИ уже 3 года борется с нарушителями земельного законодательства

В Московской области в борьбе с нарушителями земельного законодательства уже три года используются цифровые технологии и искусственный интеллект: от мобильного приложения «Проверки Подмосковья» до системы космического мониторинга «ИКИЗ», что позволяет не только выявлять нарушения по нецелевому использованию или неиспользованию земли, но и вести детальный контроль вплоть до полного устранения выявленных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Министерство имущественных отношений Московской области пошло дальше и совместно с областным министерством государственного управления, информационных технологий и связи запустило новый проект с применением ИИ — на автомобилях земельных инспекторов разместят умную камеру, которая при движении не только зафиксирует нарушение и передаст информацию в единую систему, но и автоматически направит правообладателям уведомление, а в случае с борщевиком — сразу начислит штраф.

«Разработанная технология позволит с помощью специальных устройств с внедренным искусственным интеллектом на автотранспорте фиксировать такие нарушения, как нецелевое использование, заброшенные объекты, в том числе заросшие участки борщевиком. Фиксация будет непосредственно производиться во время движения автомобиля. Далее алгоритм таков: собираемые устройством данные аккумулируются в единой системе, имеющей интеграцию с данными Росреестра. Система самостоятельно проведет анализ и обозначит те объекты, где имеется нарушение. Но важно то, что автоматически правообладатель участка, на котором ИИ выявил нарушение земельного законодательства, получит уведомление. Если же это касается произрастания борщевика на землях сельхозназначения, то собственнику или арендатору придет сразу штраф. Это так называемый проект трансформации — землепользование без нарушений», — рассказал вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок, Владимир Локтев.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, реализация нового проекта с применением ИИ в мунземконтроле станет мощным инструментом соблюдения требований земельного законодательства, значительно увеличит выявляемость нарушений, сократит объем работы с участками, где нарушений нет, одним словом, улучшит точность выполнения задач. Кроме того, при том же объеме мероприятий существенно возрастет сумма поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья за счет повышения кадастровой стоимости, налогов и процедуры перераспределения участков.

«Да, мы таким образом снижаем трудозатраты, но человеческий фактор не отменяем. Всю информацию автоматически также получают наши инспекторы, которые будут контролировать в дальнейшем ситуацию по исправлению нарушения. В ближайшее время мы определимся с пилотными муниципалитетами, кто возьмёт на себя тестирование системы, и искусственный интеллект отправится выполнять стратегически важную для нас задачу», — подчеркнул Тихон Фирсов.

Как уточнили в Мингосуправления, предлагаемый комплекс для установки на автомобили земельных инспекторов с 2019 года прошел уже несколько модификаций, в этом году был интегрирован в платформу ИИ новой версии. По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов в мире.

Преимущества заключаются в том, что данный комплекс:

мобильный — может отправиться в любую точку населенного пункта;

компактный — помещается в любое транспортное средство;

автоматизированный — не требует вмешательства во время работы;

уникальный — широкий спектр аналитики, постоянное обновление списка нейросетей.

Камеры крепятся в салоне автомобиля под зеркалом заднего вида (в зоне работы стеклоочистителей для полноценного обзора). Блок управления подключается к бортовой сети автомобиля, имеет широкий диапазон напряжения и низкое энергопотребление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.