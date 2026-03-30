В Подмосковье фермерам передали почти 800 га земли в марте

В Московской области в марте 2026 года крестьянско-фермерским хозяйствам без торгов передали почти 786 га сельхозземель в девяти округах. Участки предоставлены в аренду на срок до пяти лет для вовлечения в сельхозоборот, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В марте министерство предоставило 14 земельных участков муниципальной собственности и участков с неразграниченной государственной собственностью. Землю получили 11 крестьянско-фермерских хозяйств в округах Клин, Егорьевск, Шаховская, Рузский, Ступино, Кашира, Шатура, Коломна и Луховицы.

«Четырнадцать земельных участков предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет. Это земли сельхозназначения, которые будут введены в хозяйственный оборот в ближайшие годы», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшие площади передали в Кашире — более 622,3 га, в Егорьевске — 66,4 га, в Коломне — 53,1 га.

В министерстве сельского хозяйства региона подчеркнули, что земля остается ключевым ресурсом для аграриев. Вовлечение залежных участков позволяет расширять посевные площади и наращивать производство. В Подмосковье действуют субсидии и гранты на проведение культуртехнических мероприятий, информация о мерах поддержки размещена на портале «Мой АПК». Подать заявление на аренду участка без торгов можно через региональный портал госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.