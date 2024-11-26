В Подмосковье до конца года откроют 58 социальных объектов

В Подмосковье с начала года открыли 44 новых объекта социальной инфраструктуры, а также 71 капитально отремонтированный. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 58 социальных объектов, досрочно завершат строительство еще 4. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В текущем году мы уже ввели и открыли 115 объектов, до конца года остается завершить работы на 58 (23 объекта капитального строительства и 35 — капремонта). Также планируем досрочно сдать еще 4. Там работы ведутся с опережением. Это 2 школы на 1 100 мест в д. Ермолино Ленинского г. о. и п. Нагорное г. о. Мытищи, где в сентябре мы открыли самый большой садик в Московской области — на 550 мест. После ввода школы здесь планируется образовать учебный комплекс. А также 2 детских сада на ул. Школьная в г. о. Щелково, где уже ведется приемка, и п. ВУГИ г. о. Люберцы», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В сфере образования до конца года открывают 19 объектов — 6 новых и 13 после капитального ремонта. Среди них — школы на 1 100 мест в д. Сухарево г. о. Мытищи, в мкр. 10А г. о. Реутов и мкр Климовск г. о. Подольск, СОШ на 550 мест в квартале «Надежда» г. о. Ступино, а также 2 кампуса для проживания учащихся (96 и 112 мест).

18 объектов введут в эксплуатацию в сфере здравоохранения. Среди них — 8 новых объектов и 10 после капитального ремонта. Так, 20 декабря жители городского округа Лобня ожидают открытие новой поликлиники на 600 посещений, а 15 декабря после капитального ремонта открывается Дмитровская поликлиника на 850 посещений в сутки.

8 объектов введут в эксплуатацию в сфере спорта. Так, до конца ноября планируют открыть после капремонта спортивный корпус с двумя залами и плавательным бассейном в г. о. Ступино, стадион «Чайка» г. о. Королев и бассейн «Бриз» в Дмитровском г. о.

В сфере культуры до конца года введут в эксплуатацию 7 объектов. Так, декабре введут после реконструкции культурно-досуговый центр «Протон» в г. Протвино г. о. Ступино и музейный комплекс «Государственного литературно-мемориальног музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» (1 этап). Также завершат капитальный ремонт Дома культуры в г. о. Ступино, Ивантеевскую детскую школу искусств в г. о. Пушкинский, ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском г. о., ДШИ № 3 в г. о. Балашиха и ДК «Октябрь» г. о. Дубна.

Кроме того, до конца года завершат отделку центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Это единственный объект в сфере социальной защиты. Открытие бассейна, которое запланировано на январь 2025 года, даст новые возможности для реабилитации граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.