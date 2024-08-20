В Подмосковье действует сервис для подачи заявлений данных по землеустройству

На едином портале государственных услуг (ЕПГУ) представлено более 30 сервисов и услуг Росреестра. Сейчас заявитель может без очередей и в короткие сроки получить информацию об объектах недвижимости из ЕГРН, на внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника, предоставление сведений государственного фонда данных по землеустройству и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Электронные услуги Росреестра предоставляются с использованием сервисов интернет-портала Росреестра и единого портала государственных услуг. За I полугодие 2024 года государственными инспекторами Московской области по использованию и охране земель проведено более 2000 профилактических мероприятий, в том числе, 1 260 консультирований и 371 профилактический визит.

Подмосковный Росреестр информирует, что в целях улучшения работы контрольного (надзорного) органа на ЕПГУ добавлен функционал по подаче заявлений о проведении профилактического мероприятия: консультирование по телефону, через приложение или письменно; визит в дистанционном или очном формате.

Подача заявлений о проведении профилактического визита осуществляется посредством интерактивной формы на ЕПГУ, расположенной по адресу. Подача заявлений о консультировании осуществляется посредством интерактивной формы на ЕПГУ, расположенной по адресу.

«Росреестр продолжает выводить востребованные услуги на ЕПГУ. Цифровая трансформация ведомства направлена на обеспечение удобного доступа к услугам ведомства для всех категорий граждан. Основной целью Росреестра является повышение качества предоставления услуг, снижение административных барьеров и упрощение процессов обслуживания граждан и юридических лиц», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.