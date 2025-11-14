В Подмосковье будущую кадастровую оценку недвижимости проведут с использованием ИИ

В качестве спикера от Московской области на научно-практической конференции «Государственная кадастровая оценка: новые перспективы», которая проходит в Санкт‑Петербурге, выступила заместитель директора ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» Евгения Гольда, которая рассказала о предстоящей массовой кадастровой оценке недвижимости в Подмосковье с использованием искусственного интеллекта, что позволит ускорить процесс обработки больших объемов данных по объектам недвижимости и значительно повысить точность полученных результатов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В ближайшее время в Московской области начнется процесс переоценки стоимости недвижимости. В следующем году оценят земельные участки, а спустя год, в 2027 году, очередь дойдет до объектов капитального строительства, включая здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места.

Кадастровую оценку будут проводить специалисты центра кадастровой оценки, который занимается как непосредственно определением кадастровой стоимости, а также сбором и обработкой сведений о характеристиках объектов недвижимости.

В своем выступлении заместитель директора ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» Евгения Гольда отметила, что при проведении кадастровой оценки искусственный интеллект сможет автоматически анализировать значительное количество факторов, влияющих на стоимость недвижимости, включая местоположение, инфраструктуру, состояние рынка и другие показатели. Благодаря этому специалисты смогут оперативно обработать большой объем для получения объективных и точных данных о стоимости каждого объекта.

«Современные технологии стремительно проникают во все сферы нашей жизни, включая такую социально важную область, как кадастровая оценка. Одним из наиболее перспективных направлений становится использование больших языковых моделей (LLM), которые заменили значительную часть моделей прошлого. Эти мощные инструменты способны обрабатывать огромные массивы данных, выявлять скрытые закономерности и повышать качество оценки объектов недвижимости», — сказала Евгения Гольда.

Представитель Центра кадастровой оценки подробно остановилась на преимуществах LLM в кадастровой оценке. В первую очередь — это обработка большого объема данных. Языковые модели могут быстро анализировать тысячи документов, объявлений о продаже объектов недвижимости и справочных материалов, извлекая важную информацию для качественного определения стоимости. Во-вторых, это повышение точности. Алгоритмы машинного обучения помогают минимизировать ошибки, возникающие при ручном анализе данных, что особенно важно при расчете стоимости недвижимости. Кроме того, использование LLM позволяет автоматизировать рутинные ежедневные операции, высвобождая время сотрудников для решения более сложных задач.

«Использование больших языковых моделей открывает новые возможности для повышения качества и скорости кадастровой оценки. Они становятся незаменимым инструментом, помогая оптимизировать процессы и улучшать результаты своей деятельности. Возможности языковых моделей до конца не раскрыты и каждый день появляются новые возможности для их использования. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта станет еще одним важным шагом на пути модернизации системы кадастровой оценки недвижимости в Подмосковье», — подчеркнула Евгения Гольда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.