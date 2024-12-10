В Подмосковье более 4 тыс раз воспользовались услугой по присвоению адреса

На прошедшей неделе на региональном портале подали более 4 тысяч электронных заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации. Онлайн-услуга доступна на портале в разделе «Земля и стройка». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Адрес объекта адресации — это уникальный идентификатор, который позволяет четко обозначить местоположение какого-либо объекта. Присвоить адрес можно земельному участку, зданию либо сооружению — в том числе, если строительство еще продолжается. Кроме того, в рамках услуги можно оформить заявление на аннулирование адреса.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Услуга предоставляется в течение 6 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.