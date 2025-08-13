В Подмосковье более 300 раз установили сервитут на участок в границах земель онлайн

На портале госуслуг Московской области более 300 раз воспользовались услугой по установлению сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Чтобы ее оформить, необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Услуга предоставляется бесплатно, а результат поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Если решение будет положительным, то пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое следует подписать с помощью приложения «Госключ» или усиленной квалифицированной электронной подписи.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.