В Подмосковье 740 тыс раз воспользовались услугой по присвоению адреса недвижимости

На портале госуслуг Подмосковья доступна онлайн-услуга по присвоению адреса объекту и аннулирование такого адреса. Жители региона воспользовались ей более 740 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Адрес объекта адресации — это уникальный идентификатор, который позволяет четко обозначить местоположение какого-либо объекта, например, жилого дома, коммерческого помещения или земельного участка. Присвоение адреса является важным этапом в процессе легализации объекта, так как он необходим для получения различных разрешений, подключения коммуникаций и регистрации права собственности.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА. Далее перейти в раздел «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект» и выбрать услугу «Присвоение адреса». Там же заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней после отправки заявления.

В соответствии с законодательством каждое здание или сооружение, частный или многоквартирный дом, земельный участок, машино-место и даже объект незавершенного строительства должны иметь адрес. Перед подачей заявления советуем проверить наличие адреса у вашего объекта недвижимости на сайте Федеральной информационной адресной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.