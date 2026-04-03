В Подмосковье 329 дач перевели в жилые дома в I квартале 2026 года

С начала 2026 года собственники в Подмосковье перевели 329 садовых домов в статус жилых. Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Услуга по переводу садового дома в жилой становится все более востребованной. Новый статус позволяет оформить регистрацию по месту жительства, участвовать в программе социальной газификации и платить коммунальные услуги по сниженным тарифам. Кроме того, жилой дом обычно имеет более высокую рыночную стоимость при продаже.

«Услуга по переводу садового дома в жилой становится год от года все более популярной, потому что дает ряд преимуществ собственникам недвижимости», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для перевода необходимо подтвердить соответствие здания требованиям надежности и безопасности, получив заключение о техническом состоянии. Затем собственник подает заявление через региональный портал госуслуг и при необходимости прикладывает нотариально заверенное согласие других владельцев. Решение принимается в течение 13 рабочих дней, после чего сведения направляются в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН.

Требования к объекту установлены постановлением правительства РФ №47 от 28 января 2006 года. Дом должен быть капитальным, построенным на фундаменте, иметь окна, электричество, систему отопления, вентиляцию, холодное водоснабжение и водоотведение. Обследование технического состояния могут провести специалисты БТИ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.