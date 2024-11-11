В Подмосковье 210 врачей получили земельные участки за 10 месяцев

Благодаря новой мере поддержки удается привлекать в учреждения здравоохранения медиков, в том числе самых дефицитных специальностей. Данная мера поддержки начала работать в 2021 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В этом году 210 врачей из Подмосковья получили участки по программе «Земля врачам», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Всего с момента действия закона в Московской области земельные участки получили 2378 врачей, 511 из них — в специализированных поселках для медиков, которые обустроены в Богородском округе, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Ступине и Домодедове.

Лидерами за три года по предоставлению земли медикам являются: Богородский округ, в котором участки предоставлены 202 врачам, округ Пушкинский — выделено 192 участка, Раменский округ — 184, Домодедово — 172 и Коломна — 161.

Участки земли в рамках программы предоставляют безвозмездно врачам 39 специальностей в 32 городском округе. У специалиста должен быть стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее 3 лет. Подать заявку на участие в программе медики могут двумя способами — обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или самостоятельно найти его на кадастровой карте.

Во втором случае врач должен зайти на портал uslugi.mosreg.ru (раздел «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование»), указать координаты участка, должность и место работы. Оформление занимает 15 рабочих дней.

188 медицинских работников уже построили жилые дома, 167 из них зарегистрировали строения, еще 104 врача в процессе строительства. Наиболее активно строятся в городских округах: Домодедово (55 медиков построили дома), округе Пушкинский (32) и Ступино (24).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.