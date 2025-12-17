В Подмосковье 170 врачей получили земельные участки для строительства дома

170 подмосковных врачей получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона «Земля врачам». Количество медицинских специалистов, которые получили земельные участки за все время действия региональной программы, почти достигло 2 600. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В 2021 году, когда была запущена программа «Земля врачам», желание получить участки изъявили более 2100 специалистов. За прошедшие годы нам удалось расширить перечень специальностей — к имеющемуся списку присоединились специальности «физическая и реабилитационная медицина», «гериатрия», «психиатрия», а также добавили еще один округ-участник — Каширу. Количество медицинских специалистов, которые получили землю, достигло цифры 2 595. Это прекрасный результат, который показывает актуальность и востребованность программы. Самым активным годом программы «Земля врачам» стал 2022, когда землю передали более 1 300 медицинским специалистам Московской области. В этом году земля передана 170 областным врачам, но желающие еще есть, и мы совместно с администрациями муниципальных образований будем рады помочь им получить свои участки», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее востребованной программа «Земля врачам» оказалась в Богородском округе, где землю за все время действия программы передали 213 медикам, Пушкинском, где участки получили 200 врачей, Раменском — 195 врачей, Коломне -188 медспециалистов, Домодедове — 179 специалистов, Щелкове, где участки получили 155 работников здрава, и Орехово-Зуевском, где участки передали 154 узким специалистам.

Лидерами с начала 2025 года по предоставлению земли врачам стали следующие городские и муниципальные округа: Щелково и Коломна, где землю получили 18 и 17 врачей округов, Серпухов и Богородский — по 10 медиков, Пушкинский и Сергиево-Посадский — по 9 специалистов в каждом округе.

Для многих врачей программа стала возможностью воплотить свои мечты о доме. Например, врач УЗИ Левчина Елена Борисовна, которая работает в Волоколамском округе уже 16 лет, поделилась:

«Получили участок в деревне Становище. Администрация очень помогала в оформлении. Участок просто замечательный, возле одного из колен Рузского водохранилища. Много зелени, красивая природа на берегу реки. Мы уже построили дом и собираемся в него переехать в этом году. Очень благодарны, что есть программа «Земля врачам»! Только благодаря этой программе у многих врачей есть возможность получить земельные участки в собственность».

А Богдан Алексей Станиславович, врач анестезиолог-реаниматолог Егорьевской центральной районной больницы, который давно мечтал о собственном уютном загородном доме, тоже смог воплотить желание в жизнь! Участок получен, дом построен, и, возможно, всей семьей они встретят Новый 2026 год уже в новом месте!

О преимуществах своего участка рассказала и Афонина Ирина Валерьевна, гинеколог женской консультации ГБУЗ МО «Зарайская больница», председатель Городской Профсоюзной организации работников здравоохранения РФ. Она отметила, что земля, на которой она построила дом, находится в 5 минутах езды от работы, а рядом — лес, где есть и тропинки для прогулки, и маленький пруд с утками, и детская площадка, где Ирина сможет гулять со своей 9-летней дочкой, возможно, тоже будущим врачом.

Напомним, что участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.

Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.