В Подмосковье 150 врачей получили земельные участки для строительства дома

Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, количество медицинских специалистов, участвующих в программе «Земля врачам» увеличилось до 2 576.

«С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику. Больше всего участков переданы врачам в Щелкове, Коломне, Серпухове, Пушкинском, Шатуре и Орехово-Зуевском», — отметил министр.

Лидерами с начала 2025 года по предоставлению земли врачам стали следующие городские и муниципальные округа: Щелково и Коломна, где землю получили по 17 врачей округов, Серпухов — 10, Пушкинский — 9, Шатура и Орехово-Зуевский — по 8 специалистов.

Лидерами в этой важной социальной работе за весь период начиная с 2021 года стали следующие муниципальные образования: Богородский — предоставлено 209 земельных участков, Пушкинский — 200, Раменский — 193 участка, Коломна — 188, Домодедово — 177.

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.

Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.