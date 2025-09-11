В Подмосковье 120 врачей получили земельные участки для строительства дома

За 8 месяцев текущего года 123 подмосковных врача получили в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Программа «Земля врачам» — не только поддержка специалистов, много лет работающих в Московской области для блага жителей, но и способ привлечь в наши округа, особенно в отдаленные, новые медицинские кадры, чтобы качественную медицинскую помощь мог получить каждый житель региона. Это также способ сказать нашим врачам спасибо за их сложную и важную работу! С начала действия закона медикам узких специальностей предоставлено 2548 земельных участков, 123 из которых переданы в этом году», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество участков в 2025 году предоставили в следующих городских и муниципальных округах: Щелково, где землю получили 17 врачей, Коломна — 14, Орехово-Зуевский, Пушкинский и Серпухов — по 7 медиков в каждом округе, Егорьевск и Электросталь — по 6 медиков, Домодедово, Сергиево-Посадский, Ступино и Шатура — по 5 медработников.

Лидерами в этой важной социальной работе за весь период начиная с 2021 года стали следующие муниципальные образования: в Богородском предоставлено 206 земельных участков, в Пушкинском — 198, в Раменском — 191, в Коломне — 185, Домодедове — 177, Щелкове — 154, Орехово-Зуевском — 153, Ступине — 123, Воскресенске — 116, а в Дмитровском землю предоставили 115 врачам.

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.

Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет и отсутствие в собственности загородной недвижимости. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.