В Петербурге сдают в аренду бомбоубежище за 342 тыс рублей в месяц

Торги на аренду бомбоубежища в Петербурге продлятся до конца июня

В Санкт-Петербурге выставлено на торги бомбоубежище площадью 1,3 тыс. кв. м. Объект сдается в аренду на 15 лет с начальной ценой 342 тыс. рублей в месяц, сообщает «Бриф24» .

Управление Росимущества по Петербургу и Ленинградской области выставило на торги бомбоубежище, расположенное на проспекте Александровской Фермы.

Площадь объекта составляет 1,3 тыс. кв. м. Аренда предоставляется сроком на 15 лет, начальная цена — 342 тыс. рублей в месяц. Заявки на участие в торгах принимаются до конца июня.

Арендатор будет обязан освободить помещение от посторонних лиц и предметов, а также разместить информационные таблички о правилах укрытия в случае угрозы. При возникновении опасности он обязан обеспечить доступ граждан внутрь.