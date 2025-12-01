В Павловском Посаде завершается капитальный ремонт детского сада при лицее № 2
Фото - © ООО «888»
На переулке Корнево-Юдинский, д. 14, городского округа Павловский Посад завершились работы по капитальному ремонту дошкольного отделения лицея № 2, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Работы велись в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
125 детей уже вернулись в обновленный детский сад «Малютка». Устаревшее здание преобразовали в современное пространство для развития и обучения детей.
Полностью заменены все инженерные коммуникации, утеплен и обшит фасад, проведен ремонта кровли и входной группы, установлены новые окна и двери, модернизирован пищеблок. В садике установлены системы безопасности и кондиционирования. Прилегающую территорию также благоустроили.
В детском саду открылись пять групп: одна для малышей раннего возраста, одна общеразвивающая для детей младшего дошкольного возраста и три логопедические группы для старших дошкольников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.