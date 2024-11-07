В Павловском Посаде начались работы по сносу аварийного здания

В городском округе Павловский Посад уже начались работы по сносу недостроенного торгового центра вблизи железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство объекта началось в 2018 году, однако позднее было приостановлено, а стройка законсервирована. В 2022 году Главгосстройнадзор Московской области совместно с работниками подведомственной строительной лаборатории ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели ряд проверок и техническую экспертизу конструкций, недострой был признан аварийным. Соответствующие документы Главгосстройнадзор направил в администрацию городского округа.

Сегодня осуществляется снос аварийного здания. На объекте задействована специальная техника, включая экскаваторы, гидромолоты и самосвалы для вывоза мусора.

Завершить ликвидацию опасного недостроя планируется до конца 2024 года.

На данном земельном участке в последствии будет разбит сквер, а также обустроены парковочные места для автовладельцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.