В Павловском Посаде капитальный ремонт школы-интерната завершен на 60%

В городском округе Павловский Посад на улице Тимирязева продолжается капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая строительная готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте более 35 рабочих. Подрядчик проводит штукатурные работы, монтаж системы электроснабжения и слаботочных систем, фасадные работы, укладку плитки, устройство входных групп и инженерных сетей.

Общая площадь здания школы-интерната составляет более 1,9 тысячи квадратных метров. Его год постройки 1957.

План капитального ремонта включает в себя обновление фасада здания, замену кровли и входных групп, установку новых окон и дверей, полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, а также благоустройство внутренних помещений. Кроме того, в образовательное учреждение будет поставлена новая мебель и оборудование.

Школа-интернат планирует открыть свои двери к 1 сентября 2024 года.

Этот капитальный ремонт не только улучшит условия обучения и проживания детей с ОВЗ, но и создаст комфортную и современную образовательную среду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.