В Павлово-Посадском округе завершают демонтаж при капремонте школы в Кузнецах

В средней школе № 11 деревни Кузнецы Павлово-Посадского округа продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация завершает демонтажные работы и вывоз строительного мусора. В ближайшее время специалисты приступят к отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании площадью 3889,3 кв. м планируется выполнить кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, заменить системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, а также окна и двери. В школе появится новая мебель и оборудование, будет благоустроена прилегающая территория.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.