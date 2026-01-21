В Озерах завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Озерах на Коммунистической площади завершается строительство пятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья. Объект готов на 85 процентов и будет сдан в марте, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

В Озерах подходит к завершению строительство пятиэтажного жилого дома, часть квартир в котором предназначена для переселенцев из аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По состоянию на 20 января готовность объекта составляет около 85 процентов. Завершены работы по монтажу внутренних коммуникаций и строительству внешних инженерных сетей, включая канализацию, тепло- и водоснабжение. В настоящее время ведется отделка общедомовых помещений. В ближайшее время застройщик планирует предъявить инженерные сети ресурсоснабжающим организациям для подключения здания к отоплению и другим системам жизнеобеспечения.

Жилой дом будет состоять из семи подъездов, общей жилой площадью 7,9 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены лифты, благоустроенная придомовая территория, парковочные места и детская площадка.

Завершить строительство и передать дом администрации городского округа Коломна планируется в марте этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.