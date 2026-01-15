В Орехово-Зуевском округе завершили капремонт школы № 16 на четверть

В средней школе № 16 на улице Мадонской, 4, в Орехово-Зуевском округе ведется капитальный ремонт. Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте трудятся 30 человек и задействована одна единица техники. Завершен демонтаж, продолжаются отделочные и общестроительные работы, а также ремонт кровли и фасада, уточнили в пресс-службе ведомства.

В здании площадью 7 048 кв. м планируется провести внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехнику. Фасад и кровлю полностью обновят, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учебного заведения намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.