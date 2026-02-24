В Орехово-Зуевском округе продадут 7,7 га изъятой земли

Торги по продаже трех участков сельхозземли общей площадью 7,71 га пройдут 27 февраля в Орехово-Зуевском городском округе. Землю изъяли у собственника за длительное неиспользование и выставили на электронной площадке РТС-Тендер, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Три участка площадью 2,55 га, 2,58 га и 2,58 га расположены восточнее деревни Сальково. Земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» не обрабатывались несколько лет и заросли кустарниками, сорной травой, березами, ивняком и молодыми соснами. В 2023 году Орехово-Зуевский городской суд Московской области принял решение об их изъятии для продажи с публичных торгов.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что изъятие является крайней мерой.

«Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение. Если собственник не выполняет обязанности по их использованию и защите, участок может быть изъят в судебном порядке и выставлен на торги», — отметил Фирсов.

Он добавил, что процедура предусматривает несколько этапов. Сначала муниципальный земельный контроль фиксирует нарушение и выдает предписание. Если оно не исполнено, материалы направляют в Россельхознадзор для дополнительной проверки. При повторном неисполнении вопрос решается в суде.

Информация о выставленных лотах размещена на электронной площадке РТС-Тендер и на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.