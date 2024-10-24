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В Орехово-Зуевском округе объявлен конкурс по капремонту стадиона

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации стадиона «Торпедо» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 37.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.