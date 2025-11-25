сегодня в 19:20

В Орехово-Зуевском округе начали ремонт фасада в ходе капремонта школы № 16

На улице Мадонской, 4, городского округа Орехово-Зуево продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 16. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 30 человек, 1 единица техники. Рабочие заканчивают демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и приступили к ремонту фасада», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта в здании площадью 7 048 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.