В Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт основного корпуса школы № 16

Школа № 16 города Орехово-Зуево второй год подряд входит в топ-100 лучших школ Подмосковья. Здесь растят стобалльников, победителей олимпиад, призеров спортивных соревнований. В 2021 году здесь открыли пристройку для начальной школы на 300 мест. Теперь приступили к капитальному ремонту корпуса старшей школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ проверил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и родители учащихся.

«Главный вопрос от родителей: «Вернутся ли ребята следующего 1 сентября в родные стены?» Говорю прямо — сомнений нет. Подрядчик проверенный. За его плечами — строительство Морозовской школы, ремонт корпуса начальной школы Демиховского лицея и еще несколько объектов в округе. Везде работы выполнены качественно и в срок», — отметил Руслан Заголовацкий.

Сейчас демонтаж почти завершен, здание площадью более 7 000 кв. м полностью готово к обновлению.

После капитального ремонта корпуса школы № 16 станут единым современным образовательным пространством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.