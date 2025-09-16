В Орехово-Зуеве снесли два аварийных жилых дома

На ул. Комсомольская в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа ликвидировали два аварийных жилых здания. Двухэтажные дома № 4 и 5 с деревянными перекрытиями были построены из шлакоблока в 1949 и 1952 годах соответственно. Общая суммарная площадь объектов составляла более 1 100 квадратных метров. Здания признаны аварийными и непригодными для проживания в связи с физическим и моральным износом строительных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в конце 2024 года были полностью расселены 36 квартир. Жители переехали в новостройку поблизости — в новый 46-квартирный дом на ул. Октябрьская, построенный под нужды расселения аварийного жилого фонда и введенный в эксплуатацию в августе 2024 года.

В августе текущего года завершен демонтаж аварийных зданий, площадка полностью очищена от строительного мусора. На сегодняшний день на территории остается естественное озеленение. Порядок использования освободившегося участка определит администрация.

Всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 372 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства 293 объекта, что составляет порядка 79% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.