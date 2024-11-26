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В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на капремонт здания соцучреждения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по второму этапу капитального ремонта здания спального корпуса № 3 ГБСУ СО МО «Добрый дом «Орехово-Зуевский», расположенного в городе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту здания спального корпуса № 3 ГБСУ СО МО «Добрый дом «Орехово-Зуевский», расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1. (II этап)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать систему электроснабжения, водоснабжения, пожарную сигнализацию, пандусы и т. д.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.