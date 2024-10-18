В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на капремонт учебного корпуса и мастерских техникума

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, выполнению работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации учебного корпуса и мастерских ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» (учебный корпус, мастерские) Московская область, Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д. 2».

Работы осуществляются в рамках программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.