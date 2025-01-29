В округе Серпухов увеличат размеры моста через реку Нара
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В округе Серпухов продолжается капитальный ремонт моста через р. Нара. В рамках реконструкции 7-километровый участок трассы расширили с двух до четырех полос. На данный момент основная задача — увеличить размеры моста, чтобы они соответствовали габаритам проезжей части автомобильной дороги, сообщает пресс-служба администрации округа.
В настоящий момент продолжается восстановление несущих конструкций. Впереди — укладка нового покрытия, обновление системы водоотведения, установка освещения и обустройство тротуаров.
Работы на объекте ведутся круглосуточно. В дневное время на стройплощадке трудятся 25 специалистов и задействованы 8 единиц техники, в ночное — 8 рабочих и 2 единицы техники. Реконструкция выполняется согласно установленному графику, без задержек.
Во время проведения ремонтных работ на участке действует временная схема организации дорожного движения.
Водителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и требований временных дорожных знаков.
Завершение реконструкции моста планируется летом текущего года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.