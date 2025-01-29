В округе Серпухов увеличат размеры моста через реку Нара

В округе Серпухов продолжается капитальный ремонт моста через р. Нара. В рамках реконструкции 7-километровый участок трассы расширили с двух до четырех полос. На данный момент основная задача — увеличить размеры моста, чтобы они соответствовали габаритам проезжей части автомобильной дороги, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящий момент продолжается восстановление несущих конструкций. Впереди — укладка нового покрытия, обновление системы водоотведения, установка освещения и обустройство тротуаров.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. В дневное время на стройплощадке трудятся 25 специалистов и задействованы 8 единиц техники, в ночное — 8 рабочих и 2 единицы техники. Реконструкция выполняется согласно установленному графику, без задержек.

Во время проведения ремонтных работ на участке действует временная схема организации дорожного движения.

Водителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и требований временных дорожных знаков.

Завершение реконструкции моста планируется летом текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.