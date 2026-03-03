В округе Пушкинский завершили 45% капремонта детсада «Ручеек»

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5 продолжается в 3-м Акуловском проезде округа Пушкинский. Строительная готовность объекта составляет 45%, открыть обновленное здание планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На площадке задействованы 20 рабочих и две единицы техники.

Подрядчик выполняет внутреннюю отделку, меняет устаревшие инженерные коммуникации, проводит фасадные работы. В здании 1962 года постройки обновят кровлю и водосточную систему, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проходят во всех групповых помещениях и пищеблоке.

После завершения ремонта новый облик получит фасад, также благоустроят прилегающую территорию. Общая площадь здания составляет 1 050,6 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.