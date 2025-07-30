В округе Пушкинский планируют отремонтировать Софринский образовательный комплекс

В округе Пушкинский в следующем году планируют капитально отремонтировать Софринский образовательный комплекс, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту Софринского образовательного комплекса в городском округе Пушкинский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Софринский Образовательный Комплекс», Московская область, г. о. Пушкинский, г. Пушкино, р. п. Софрино, ул. Полевая, д. 5».

Планируется в рамках проведения закупки провести капитальный ремонт трехэтажного здания школы 1970 года постройки, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.