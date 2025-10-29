сегодня в 14:15

В округе Пушкинский открылся детский сад «Аленушка» после капитального ремонта

В городском округе Пушкинский Подмосковья после капитального ремонта открылся детский сад «Аленушка», сообщает пресс-служба Минсройкомплекса Подмосковья.

Работы велись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Детский сад «Аленушка» в составе МБОУ «Образовательный комплекс № 4» расположен по адресу: поселок Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 8.

В ходе капремонта обновили кровлю и фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, напольные покрытия и потолки, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, устройство входной группы, модернизировали пищеблок. Также в детском саду появилась новая мебель, а прилегающая территория благоустроена.

На двух этажах разместились шесть групп, актовый зал, пищеблок полного цикла. На улице — детские игровые площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.