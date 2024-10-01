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В округе Пушкинский объявлен конкурс на капитальный ремонт центра культуры

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева» в округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева» Московская область, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1 А. Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1926 года постройки, площадь которого 1 485,4 кв. метров.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

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